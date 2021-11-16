В Польше возбудили дело по факту нападения на силовиков у границы с Белоруссией

Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения беженцев на сотрудников полиции у границы с Польшей. Как сообщает комендант польской полиции Ярослав Шимчик, на месте собирают вещественные доказательства.

"Хочу сообщить вам, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о начале расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции", — сообщил в эфире телеканала "Польсат" Ярослав Шимчик.

Он уточнил, что пострадало 12 человек, в том числе девять сотрудников полиции, два пограничника и военнослужащий. Полученные ими травмы не создают угрозы для жизни.

Ранее Лайф сообщал, что в Генштабе Белоруссии заявили о применении польскими силовиками средств с токсичными химикатами. В Минске указали, что необдуманное использование таких растворов может привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся на границе людей.