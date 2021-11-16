В Польше возбудили дело по факту нападения на силовиков у границы с Белоруссией
Сообщается, что пострадало двенадцать человек, угрозы их жизням нет. Следователи собирают вещественные доказательства.
Фото © Twitter / Польская полиция
Прокуратура Польши начала расследование по факту нападения беженцев на сотрудников полиции у границы с Польшей. Как сообщает комендант польской полиции Ярослав Шимчик, на месте собирают вещественные доказательства.
"Хочу сообщить вам, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о начале расследования по подозрению в активном нападении на сотрудников полиции", — сообщил в эфире телеканала "Польсат" Ярослав Шимчик.
Он уточнил, что пострадало 12 человек, в том числе девять сотрудников полиции, два пограничника и военнослужащий. Полученные ими травмы не создают угрозы для жизни.
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Ранее Лайф сообщал, что в Генштабе Белоруссии заявили о применении польскими силовиками средств с токсичными химикатами. В Минске указали, что необдуманное использование таких растворов может привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся на границе людей.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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