Байден заявил о новом этапе сотрудничества Китая и США после онлайн-саммита
По словам президента Штатов, решено сформировать четыре рабочие группы, которые займутся вопросами взаимодействия двух стран.
Джо Байден, Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / ZHANG LING / XINHUA, AP Photo/Alex Brandon
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Китай наладят сотрудничество по-новому после его встречи в онлайн-формате с лидером КНР Си Цзиньпином. Он рассчитывает, что взаимодействие двух стран изменится в разных сферах.
"Это была хорошая встреча, нам предстоит многое сделать", — сказал Байден журналистам в американском штате Нью-Гэмпшир.
Он добавил, что по итогам переговоров было решено сформировать четыре группы, они будут работать "по целому ряду вопросов". Байден пообещал рассказать больше "в ближайшие две недели".
Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Байденом призвал к мирному сосуществованию Китая и США. Также председатель КНР заявил, что две крупнейшие экономики мира должны усилить сотрудничество и коммуникацию.
А ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена. Представитель Кремля отметил, что чётких договорённостей на данный момент нет, но "всё возможно".
Комментариев: 0