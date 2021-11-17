Байден заявил о новом этапе сотрудничества Китая и США после онлайн-саммита

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Китай наладят сотрудничество по-новому после его встречи в онлайн-формате с лидером КНР Си Цзиньпином. Он рассчитывает, что взаимодействие двух стран изменится в разных сферах.

"Это была хорошая встреча, нам предстоит многое сделать", — сказал Байден журналистам в американском штате Нью-Гэмпшир.

Он добавил, что по итогам переговоров было решено сформировать четыре группы, они будут работать "по целому ряду вопросов". Байден пообещал рассказать больше "в ближайшие две недели".

Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Байденом призвал к мирному сосуществованию Китая и США. Также председатель КНР заявил, что две крупнейшие экономики мира должны усилить сотрудничество и коммуникацию.