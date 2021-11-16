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Глава Минпросвещения и секретарь Генсовета "Единой России" обсудили капремонт школ

Ведомство выступает за создание всероссийского штаба, который занимался бы этим вопросом.

16 ноября, 20:57
<p>Фото © "ВКонтакте" / Министерство просвещения Российской Федерации</p>

Фото © "ВКонтакте" / Министерство просвещения Российской Федерации

Министр просвещения Сергей Кравцов и секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак обсудили сотрудничество, включая программу капремонта школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Вопрос капитального ремонта школ — очень острый. Его решения очень давно ждали и учителя, и школьники, и родители. Общий объём финансирования программы — 500 млрд рублей", — подчеркнул Сергей Кравцов.

По мнению главы ведомства, вопросом ремонта должны заниматься не только управляющие советы школ, но и родители, школьники, учителя и другие заинтересованные лица. Кравцов подчёркивает, что для этого необходимо создать всероссийский штаб.

Как добавили в министерстве, совместно с "Единой Россией" продолжится работа по поддержке учителей, улучшению условий их труда и повышению престижа профессии, в том числе в рамках реализации народной программы и нацпроекта "Образование".

Министр Кравцов: Регионы должны сами принимать решения по борьбе с ковидом в школах

Министр Кравцов: Регионы должны сами принимать решения по борьбе с ковидом в школах

А в конце лета Лайф рассказывал, что российские губернаторы обсудили в Госсовете актуальные вопросы развития сферы образования. В ходе круглых столов были затронуты темы развития системы допобразования, цифровая трансформация учебного процесса, обеспечение безопасности учащихся и капремонт школ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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