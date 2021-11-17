В Косово задержали четверых россиян без паспортов

Четверо российских граждан задержаны полицией непризнанного Косово. Как сообщает Посольство России в Сербии, они заверили, что въехали туда по ошибке.

"15 ноября в северной части Автономного края Косово и Метохия смешанным патрулём натовских Сил для Косово и местной полиции было остановлено транспортное средство с номерными знаками Сербии, в котором находились четыре гражданина России", — сообщает Посольство России в Сербии.

Так как паспортов у них при себе не было, их доставили в полицейское отделение южной части г. Косовска-Митровица. Там путешественников задержали на 48 часов для установления личностей и выяснения обстоятельств нахождения в крае. В Косовска-Митровицу незамедлительно выехал сотрудник канцелярии Посольства России в Сербии в Приштине.

По словам задержанных, они на арендованной машине направлялись на осмотр достопримечательностей в Нови-Пазар. В Косово въехали случайно, по навигатору. Российская дипмиссия отмечает, что административная линия между краем Косово и Центральной Сербией в пункте её пересечения по второстепенной дороге никем не контролировалась.

"Российским гражданам были предоставлены питание, услуги адвоката, на случай необходимости — медицинская помощь. 16 ноября в их отношении был начат процесс по ускоренной процедуре в суде г. Лепосавич", — говорится в сообщении.