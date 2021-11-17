Глава Минобороны Турции: С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время
Хулуси Акар заявил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу закупки российских ЗРК.
Зенитно-ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией у России, будут использованы "в нужном месте и в нужное время". Об этом заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
"Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время", — сказал Акар, выступая в парламенте.
Глава турецкого Минобороны добавил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400. Они являются системами оборонного назначения и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно пытались препятствовать покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
Комментариев: 0