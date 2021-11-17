Глава Минобороны Турции: С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время

Зенитно-ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией у России, будут использованы "в нужном месте и в нужное время". Об этом заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

"Вы спрашиваете, где сейчас С-400. Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время", — сказал Акар, выступая в парламенте.

Глава турецкого Минобороны добавил, что Анкара неоднократно заявляла о готовности разъяснить необоснованность претензий США по вопросу С-400. Они являются системами оборонного назначения и будут задействованы Турцией точно так же, как используются комплексы С-300, находящиеся на вооружении других стран НАТО.