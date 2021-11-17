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От ковида умерла 41-летняя артистка из "Танцев со звёздами"

Кристина Асмаловская также была ведущей детской передачи "АБВГДейки".

16 ноября, 22:41

Фото © Facebook / Asmalovskaya Kristina

Участница программы "Танцы со звёздами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла в возрасте 41 года. Об этом сообщила её коллега Татьяна Черняева в Facebook.

"В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте", написала Черняева.

По её словам, Асмаловской был 41 год. Скончалась она от коронавирусной инфекции, вакцинирована не была. В проекте "Танцы со звёздами" Асмаловская выступала в паре с известными артистами, в том числе с российским актёром Маратом Башаровым.

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А ранее Лайф рассказывал, что пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко тоже умер от ковида. Коллеги отметили, что спортсмен болел и ранее, но вирус стал для его здоровья последней каплей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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