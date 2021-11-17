От ковида умерла 41-летняя артистка из "Танцев со звёздами"

Участница программы "Танцы со звёздами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла в возрасте 41 года. Об этом сообщила её коллега Татьяна Черняева в Facebook.

"В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте", — написала Черняева.

По её словам, Асмаловской был 41 год. Скончалась она от коронавирусной инфекции, вакцинирована не была. В проекте "Танцы со звёздами" Асмаловская выступала в паре с известными артистами, в том числе с российским актёром Маратом Башаровым.