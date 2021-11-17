Не хотят "быть враждебными": Министры обороны Британии и Украины выступили с заявлением о России
Утверждается, что РФ не хотят "взять в кольцо" либо же нанести ей какой-либо ущерб.
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Министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Алексей Резников выступили с совместным заявлением в ходе первого визита в Киев. В документе говорится, что эти две страны не стремятся проводить враждебную политику в отношении Москвы, обеспокоены военной активностью России у украинских границ.
"Наши правительства не имеют никакого желания быть враждебными, или пытаться стратегически взять в кольцо Российскую Федерацию, или нанести ей ущерб", — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что Украина и Великобритания являются стратегическими партнёрами в области обороны и безопасности. Также два министра обороны заявили, что суверенитет Украины неоспорим, как и её территориальная целостность. Лондон намерен "стоять плечом к плечу" с украинским народом.
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Как рассказывал Лайф, ранее The Mirror со ссылкой на собственный источник сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военных якобы готова к развёртыванию на Украине на случай "вторжения" России.
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