Министры обороны Великобритании и Украины Бен Уоллес и Алексей Резников выступили с совместным заявлением в ходе первого визита в Киев. В документе говорится, что эти две страны не стремятся проводить враждебную политику в отношении Москвы, обеспокоены военной активностью России у украинских границ.

"Наши правительства не имеют никакого желания быть враждебными, или пытаться стратегически взять в кольцо Российскую Федерацию, или нанести ей ущерб", — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что Украина и Великобритания являются стратегическими партнёрами в области обороны и безопасности. Также два министра обороны заявили, что суверенитет Украины неоспорим, как и её территориальная целостность. Лондон намерен "стоять плечом к плечу" с украинским народом.