Россиянам предсказали повышение цен на весь алкоголь

Если законопроект о повышении минимальной розничной цены на крепкий алкоголь в РФ одобрят, вверх взлетит стоимость и остальных спиртных напитков, считает управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

"Когда крепкий алкоголь дорожает, его замещают слабоалкогольными напитками. В условиях растущего спроса производители уже сами, без участия государства, поднимут цены на продукцию, что, в свою очередь, также скажется на доступности и, следовательно, на объёме потребления", — объяснила своё мнение Косарева в интервью газете "Известия".

Предложение повысить цену на крепкий алкоголь исходит от Минфина, так как в России примерно 3,3% дохода бюджета исходит из продаж спиртного. Отмечается, что основной целью законопроекта является пополнение казны дополнительными вливаниями. Если законопроект одобрят в существующем виде, с 2022 года крепкий алкоголь подорожает на 7,3–7,6%.

Так, цена на водку вырастет с сегодняшних 243–320 рублей до 261–342 рублей. Пол-литровая бутылка самого дешёвого коньяка обойдётся не в 446, а в 480 рублей. Бренди и другие виды алкогольных напитков из винного, зернового, плодового дистиллятов подорожают на 7,4% — с 324 до 348 рублей в пол-литровой бутылке. Стоимость другой ликёро-водочной продукции крепче 28% вырастет с текущих 191–348 рублей до 205–372 рублей.

Главный риск подобных законодательных изменений, по мнению Косаревой, — это рост чёрного рынка алкогольной продукции. По словам эксперта, логично было бы одновременно и ужесточить уголовное законодательство в отношении тех, кто реализует "палёную" водку.