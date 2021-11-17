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Определены все возможные соперники сборной России в стыковых матчах к ЧМ

Первый из них определится на жеребьёвке плей-офф 26 ноября. Полуфинальные встречи пройдут 24–25 марта 2022 года, финальные — 28–29 марта.

16 ноября, 22:14

Фото © Twitter / Сборная РФ по футболу

Определились все потенциальные соперники сборной РФ по футболу в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Групповой этап отборочного турнира в Европе завершился в ночь на среду.

В раунде плей-офф сборная России может встретиться с командами:

  • Северной Македонии;
  • Португалии;
  • Швеции;
  • Италии;
  • Уэльса;
  • Чехии;
  • Шотландии;
  • Польши;
  • Австрии;
  • Турции.

Сборная Украины, которая также сыграет в стыковых матчах, согласно регламенту жеребьёвки, с подопечными Валерия Карпина не встретится. Такое решение было принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подтверждено Международной федерацией футбола (ФИФА). Причина — обострённые социально-политические взаимоотношения государств. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путёвки в Катар. Первый соперник российской сборной определится на жеребьёвке плей-офф 26 ноября. Полуфинальные встречи пройдут 24–25 марта 2022 года, финальные — 28–29 марта.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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