Определены все возможные соперники сборной России в стыковых матчах к ЧМ

Определились все потенциальные соперники сборной РФ по футболу в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Групповой этап отборочного турнира в Европе завершился в ночь на среду.

В раунде плей-офф сборная России может встретиться с командами: Северной Македонии;

Португалии;

Швеции;

Италии;

Уэльса;

Чехии;

Шотландии;

Польши;

Австрии;

Турции.

Сборная Украины, которая также сыграет в стыковых матчах, согласно регламенту жеребьёвки, с подопечными Валерия Карпина не встретится. Такое решение было принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подтверждено Международной федерацией футбола (ФИФА). Причина — обострённые социально-политические взаимоотношения государств. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путёвки в Катар. Первый соперник российской сборной определится на жеребьёвке плей-офф 26 ноября. Полуфинальные встречи пройдут 24–25 марта 2022 года, финальные — 28–29 марта.