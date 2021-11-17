Определены все возможные соперники сборной России в стыковых матчах к ЧМ
Первый из них определится на жеребьёвке плей-офф 26 ноября. Полуфинальные встречи пройдут 24–25 марта 2022 года, финальные — 28–29 марта.
Фото © Twitter / Сборная РФ по футболу
Определились все потенциальные соперники сборной РФ по футболу в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Групповой этап отборочного турнира в Европе завершился в ночь на среду.
В раунде плей-офф сборная России может встретиться с командами:
- Северной Македонии;
- Португалии;
- Швеции;
- Италии;
- Уэльса;
- Чехии;
- Шотландии;
- Польши;
- Австрии;
- Турции.
Сборная Украины, которая также сыграет в стыковых матчах, согласно регламенту жеребьёвки, с подопечными Валерия Карпина не встретится. Такое решение было принято исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и подтверждено Международной федерацией футбола (ФИФА). Причина — обострённые социально-политические взаимоотношения государств. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путёвки в Катар. Первый соперник российской сборной определится на жеребьёвке плей-офф 26 ноября. Полуфинальные встречи пройдут 24–25 марта 2022 года, финальные — 28–29 марта.
Ранее Лайф писал о пяти главных выводах об игре сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022. Нашей национальной команде не хватило буквально 10 минут для того, чтобы прямо отправиться на мундиаль в Катар.
Комментариев: 0