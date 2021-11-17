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Иммунолог Крючков назвал причины, по которым россияне не хотят вакцинироваться

По его мнению, среди них оккультное мышление у некоторых россиян плюс недостаток образования.

16 ноября, 22:30

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Особенность менталитета, недостаток знаний, недоверие к властям и лидерам мнений, а также недостатки информационной политики являются основными причинами нежелания россиян делать прививки от коронавируса. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Базовая доковидная причина — оккультное мышление плюс недостаток образования, ярко выраженное недоверие к властям и их заявлениям, медикам, действие с позиции русского "авось", объяснил Николай Крючков в беседе URA.RU.

По мнению иммунолога, нужны дополнительные положительные меры стимулирования. В свою очередь эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов призвал больше разъяснять людям важность вакцинации.

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Ранее Лайф сообщал, что в Минцифры РФ обсуждали идею дополнить сертификаты о вакцинации от коронавируса фотографиями. Ожидается, что нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта и это сократит количество очередей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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