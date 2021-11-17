Иммунолог Крючков назвал причины, по которым россияне не хотят вакцинироваться

Особенность менталитета, недостаток знаний, недоверие к властям и лидерам мнений, а также недостатки информационной политики являются основными причинами нежелания россиян делать прививки от коронавируса. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Базовая доковидная причина — оккультное мышление плюс недостаток образования, ярко выраженное недоверие к властям и их заявлениям, медикам, действие с позиции русского "авось", — объяснил Николай Крючков в беседе URA.RU.

По мнению иммунолога, нужны дополнительные положительные меры стимулирования. В свою очередь эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов призвал больше разъяснять людям важность вакцинации.