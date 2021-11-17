Ковид внезапно исчезнет, затаится в теле человека или станет сезонным: Врач - о вариантах окончания пандемии Люди устали от пандемии и страха заболеть. Все гадают, что будет дальше. Медики считают, что в ближайшее время инфекция полностью не исчезнет, но станет незаметной. Какие сценарии возможны? 16 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Не стоит надеяться, что пандемия CoViD-19 в какой-то момент сойдёт на нет сама собой, сказал в интервью Лайфу врач-эксперт Тимур Пестерев. Он напомнил, что ещё ни один регион нашей страны не достиг уровня коллективного иммунитета.

Учитывая темпы вакцинации, изменчивость вируса, то, насколько наплевательски люди к нему относятся, насколько они соблюдают — вернее, не соблюдают — меры социального дистанцирования и масочный режим, можно предположить, что ковид с нами ещё надолго останется Тимур Пестерев Врач-эксперт

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов назвал три возможных варианта развития событий, связанных с коронавирусом. По его мнению, патоген может в конце концов найти другого — более комфортного — хозяина и заключить с ним "иммунный консенсус". Стоит отметить, что иногда учёные называют это "джентльменским соглашением": вирус поселяется в чьём-то организме навсегда или очень надолго, но никаких особых проблем не вызывает. Исследователи уверяют, что для вируса это идеальный способ существования.

Вирусы вообще самые изменчивые существа в обозримой Вселенной, и это их тактика выживания. Изменяясь, они борются с иммунитетом хозяина — и таким образом реализуют свою генетическую программу Тимур Пестерев Врач-эксперт

Другой вариант, по версии иммунолога, — ковид просто внезапно исчезнет, как в своё время исчезли два его ближайших родственника: вирус атипичной пневмонии SARS и вирус ближневосточной лихорадки MERS. Напомним, эпидемия атипичной пневмонии разразилась в 2002–2003 годах и охватила 29 стран, заразилось более восьми тысяч человек, из них свыше 770 умерли. Вспышка ближневосточного респираторного синдрома случилась в 2012 году, заболело около двух с половиной тысяч человек в 23 государствах, около девяти сотен скончались.

Я бы не сказал, что эти болезни исчезли. У них смертность немножечко другая всё-таки. Они с большей долей вероятности убивают своего хозяина и таким образом медленнее распространяются. Ими заразиться сложнее, чем CoViD-19. Ковид очень вирулентный вирус, то есть легко передаётся. Чем более смертелен вирус, тем медленнее он распространяется, как правило Тимур Пестерев Врач-эксперт

И, наконец, третий вероятный исход пандемии, по прогнозам Владислава Жемчугова, — бесконечное циркулирование CoViD-19 в человеческой популяции по примеру вируса гриппа. Кстати, многие вирусологи ещё на первых этапах пандемии склонялись к тому, что в итоге будет именно так. Этот вариант вполне вероятен, считает Тимур Пестерев.

Возможно, со временем появится какая-то популяция людей, которая вообще с ним сживётся и вообще никак замечать его не будет Тимур Пестерев Врач-эксперт

Врач посетовал, что множество россиян предпочитают рисковать здоровьем, а иногда и жизнью, но не прививаться от ковида. Он заверил, что эти люди всё равно однажды получат иммунитет — просто заразятся ковидом и выработают естественные антитела. Весь вопрос лишь в том, как они перенесут инфекцию.

Популяция всё равно рано или поздно достигнет определённого уровня популяционного иммунитета — не мытьём, так катаньем, не вакцинацией, так смертями и болезнями. Практически у каждого члена популяции будут в той или иной степени антитела. Да, постоянно будут появляться какие-то новые штаммы, в неблагополучных странах, где большое количество людей болеет, этот процесс будет постоянным Тимур Пестерев Врач-эксперт

Как подчеркнул эксперт, частые мутации коронавируса вовсе не означают, что инфекция навсегда останется такой же опасной, как в начале пандемии, даже несмотря на недолговечность антител.

Есть всё-таки клетки памяти у человека, долгосрочный иммунитет, и, если человек — даже с низким уровнем антител к CoViD-19 — столкнётся с каким-то другим штаммом, то есть всё-таки вероятность, что он заболеет не так тяжело, как если бы с коронавирусом никогда в жизни не сталкивался Тимур Пестерев Врач-эксперт

Авторы Адель Романенкова