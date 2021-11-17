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Москвичей предупредили о задержке посылок Почтой России из-за аварии

Над устранением сбоя сейчас работают. В сортировочном пункте заверили, что ожидание отправлений не превысит суток, проблема коснётся не всех клиентов.

16 ноября, 22:36
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В сортировочном центре Почты России в подмосковном Внукове произошла авария. Из-за этого жители Москвы и Московской области могут столкнуться с задержками в получении посылок.

"Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — сообщили РБК в пресс-службе Почты России.

Там отметили, что сейчас активный сезон, справиться с обработкой всего потока посылок только на резервном питании без минимальных задержек у Почты России не получится. Вместе с этим отмечается, что задержки отправлений не превысят суток и коснутся не всех клиентов, ожидающих сейчас почту в Москве и Подмосковье.

Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

Россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги

Ранее Лайф сообщал, что Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса". Услугу на первом этапе будут предоставлять только 27 столичных отделений, а воспользоваться ею смогут пользователи приложения организации на Android.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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