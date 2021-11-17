Москвичей предупредили о задержке посылок Почтой России из-за аварии

В сортировочном центре Почты России в подмосковном Внукове произошла авария. Из-за этого жители Москвы и Московской области могут столкнуться с задержками в получении посылок.

"Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — сообщили РБК в пресс-службе Почты России.

Там отметили, что сейчас активный сезон, справиться с обработкой всего потока посылок только на резервном питании без минимальных задержек у Почты России не получится. Вместе с этим отмечается, что задержки отправлений не превысят суток и коснутся не всех клиентов, ожидающих сейчас почту в Москве и Подмосковье.