Москвичей предупредили о задержке посылок Почтой России из-за аварии
Над устранением сбоя сейчас работают. В сортировочном пункте заверили, что ожидание отправлений не превысит суток, проблема коснётся не всех клиентов.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В сортировочном центре Почты России в подмосковном Внукове произошла авария. Из-за этого жители Москвы и Московской области могут столкнуться с задержками в получении посылок.
"Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", — сообщили РБК в пресс-службе Почты России.
Там отметили, что сейчас активный сезон, справиться с обработкой всего потока посылок только на резервном питании без минимальных задержек у Почты России не получится. Вместе с этим отмечается, что задержки отправлений не превысят суток и коснутся не всех клиентов, ожидающих сейчас почту в Москве и Подмосковье.
Ранее Лайф сообщал, что Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса". Услугу на первом этапе будут предоставлять только 27 столичных отделений, а воспользоваться ею смогут пользователи приложения организации на Android.
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