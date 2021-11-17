Депутаты Львовского облсовета призвали готовиться к национальному сопротивлению
Парламентарии предлагают значительно увеличить расходы на государственную оборону, якобы этого и ждут от Зеленского.
Фото © Генштаб ВСУ
Львовский областной совет депутатов проголосовал за призыв к развёртыванию сил территориальной обороны. Местный парламент обратился ко всем "причастным" с предложением начать подготовку населения к национальному сопротивлению.
"Призываем всех причастных к выполнению требований закона Украины "Об основах национального сопротивления" — от Кабинета министров, Министерства обороны и главнокомандующего Вооружёнными силами до местных администраций и местных советов — безотлагательно приступить к развёртыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению", — говорится в заявлении депутатов.
Местные парламентарии призвали также руководство страны существенно увеличить расходы на армию в 2022 году, отметив, что якобы "именно таких действий ожидает сегодня от Верховного главнокомандующего всё украинское общество".
В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины. Документ декларирует введение комплексного и всеобъемлющего подхода к обороне "в условиях военной угрозы и гибридной агрессии против Украины". А в июле Верховная рада утвердила законопроекты об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооружённых сил. В следующем году планируется предусмотреть более 2,5 млрд гривен (порядка 6 млрд рублей) на территориальную оборону. В Киеве периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны РФ.
Ранее Лайф сообщал, что бывший глава МИД Украины придумал, как "победить" в войне с Россией. По мнению политика, Киев должен противопоставить пяти тысячам российских танков "людей, их боевой дух и креатив".
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