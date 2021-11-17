"К деньгам!": Тигрёнок испугался и чуть не испортил костюм Баскова на съёмках новогоднего шоу
Детёныш хищника — символа грядущего года решил справить нужду после того, как артист взял его на руки.
Тигрёнок испугался и испортил костюм Баскова на съёмках новогоднего шоу. Видео © Instagram / malakhov007
Во время съёмок "Новогоднего огонька" произошёл инцидент с тигрёнком и российским певцом Николаем Басковым. О случившемся рассказал телеведущий Андрей Малахов, поделившись соответствующим видео в "Инстаграме".
"Тигрёнок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…" — написал Малахов.
На кадрах показано, что Басков берёт на руки маленького хищника и называет его сладким. Затем детёныш хищника — символа грядущего года начинает справлять нужду.
"К деньгам!" — со смехом прокомментировал это сам Басков.
Как сообщал Лайф ранее, Басков рассказал про свой самый страшный конфуз на сцене, от которого можно сгореть со стыда. Теперь исполнитель вспоминает о нём с улыбкой, но в критический момент ему было совсем не до смеха.
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