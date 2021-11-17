Тигрёнок испугался и испортил костюм Баскова на съёмках новогоднего шоу. Видео © Instagram / malakhov007

Во время съёмок "Новогоднего огонька" произошёл инцидент с тигрёнком и российским певцом Николаем Басковым. О случившемся рассказал телеведущий Андрей Малахов, поделившись соответствующим видео в "Инстаграме".

"Тигрёнок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео…" — написал Малахов.

На кадрах показано, что Басков берёт на руки маленького хищника и называет его сладким. Затем детёныш хищника — символа грядущего года начинает справлять нужду.

"К деньгам!" — со смехом прокомментировал это сам Басков.