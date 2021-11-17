Байден шокировал журналистов, признав себя американской делегацией на Олимпиаде
Президент США так ответил на вопрос сотрудников СМИ, что породил у них несколько новых.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден вновь озадачил журналистов. Ему был задан вопрос, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. На это представители прессы получили очень неоднозначный ответ.
"Я — делегация", — заявил Байден пулу Белого дома.
Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду. Да и вовсе непонятно, понял ли он вопрос. Дальнейших комментариев от президента США по данному вопросу не последовало.
Как рассказывал Лайф, ранее СМИ сообщили, что США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине. Отмечалось, что окончательное решение ещё не принято. Предполагается, что позиция Вашингтона прояснится до конца ноября.
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