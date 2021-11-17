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Байден шокировал журналистов, признав себя американской делегацией на Олимпиаде

Президент США так ответил на вопрос сотрудников СМИ, что породил у них несколько новых.

17 ноября, 02:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/joebiden/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден вновь озадачил журналистов. Ему был задан вопрос, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. На это представители прессы получили очень неоднозначный ответ.

"Я — делегация", заявил Байден пулу Белого дома.

Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду. Да и вовсе непонятно, понял ли он вопрос. Дальнейших комментариев от президента США по данному вопросу не последовало.

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Как рассказывал Лайф, ранее СМИ сообщили, что США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине. Отмечалось, что окончательное решение ещё не принято. Предполагается, что позиция Вашингтона прояснится до конца ноября.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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