Байден шокировал журналистов, признав себя американской делегацией на Олимпиаде

Президент США Джо Байден вновь озадачил журналистов. Ему был задан вопрос, отправят ли Штаты делегацию на Олимпиаду в Пекине. На это представители прессы получили очень неоднозначный ответ.

"Я — делегация", — заявил Байден пулу Белого дома.

Журналисты отмечают, что было неясно, что Байден имеет в виду. Да и вовсе непонятно, понял ли он вопрос. Дальнейших комментариев от президента США по данному вопросу не последовало.