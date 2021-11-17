Остеопат Животов рассказал о малоизвестной причине гипертонии
В большинстве случаев явные источники появления этого заболевания установить не получается.
Фото © Pixabay
Причинами проблем с артериальным давлением могут быть смещённые кости черепа или зажатые мышцы. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов. Он уточнил, что речь идёт о возможном результате некогда полученной травмы.
"Причём травма могла быть получена давно: 20-30-40 лет назад. Для коррекции следует восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы. В такой ситуации может наблюдаться довольно неплохой ощутимый эффект", – рассказал Владимир Животов в беседе с "Аргументами и фактами".
Он отмечает, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, сокращающих ритм сердечных сокращений.
"Если в результате травм, родовых или приобретённых, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление", — заявил Животов.
А ранее Лайф рассказывал, что кардиолог перечислил смертельно опасные последствия гипертонии. При этом лечение болезни не должно ограничиваться одними таблетками, отметил медик. По его словам, нужен комплексный подход.
Комментариев: 0