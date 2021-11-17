НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Остеопат Животов рассказал о малоизвестной причине гипертонии

В большинстве случаев явные источники появления этого заболевания установить не получается.

17 ноября, 01:38

Фото © Pixabay

Причинами проблем с артериальным давлением могут быть смещённые кости черепа или зажатые мышцы. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов. Он уточнил, что речь идёт о возможном результате некогда полученной травмы.

"Причём травма могла быть получена давно: 20-30-40 лет назад. Для коррекции следует восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы. В такой ситуации может наблюдаться довольно неплохой ощутимый эффект", – рассказал Владимир Животов в беседе с "Аргументами и фактами".

Он отмечает, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, сокращающих ритм сердечных сокращений.

"Если в результате травм, родовых или приобретённых, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление", — заявил Животов.

В Японии начали продавать помидоры с ГМО для лечения гипертонии

В Японии начали продавать помидоры с ГМО для лечения гипертонии

А ранее Лайф рассказывал, что кардиолог перечислил смертельно опасные последствия гипертонии. При этом лечение болезни не должно ограничиваться одними таблетками, отметил медик. По его словам, нужен комплексный подход.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1