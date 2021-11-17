Остеопат Животов рассказал о малоизвестной причине гипертонии

Причинами проблем с артериальным давлением могут быть смещённые кости черепа или зажатые мышцы. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов. Он уточнил, что речь идёт о возможном результате некогда полученной травмы.

"Причём травма могла быть получена давно: 20-30-40 лет назад. Для коррекции следует восстановить правильное положение костей и расслабить мышцы. В такой ситуации может наблюдаться довольно неплохой ощутимый эффект", – рассказал Владимир Животов в беседе с "Аргументами и фактами".

Он отмечает, что на давление влияет баланс получаемых сердцем симпатических стимулов, усиливающих работу органа и повышающих артериальное давление, и парасимпатических, сокращающих ритм сердечных сокращений.

"Если в результате травм, родовых или приобретённых, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление", — заявил Животов.