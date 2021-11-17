"Руспродсоюз": перед Новым годом взлетят цены на овощи

Перед Новым годом цены на огурцы, помидоры и зелень достигнут пиковых значений. Об этом заявила представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

"Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников. Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года. В противном случае это бессмысленно", — объяснила Нагайцева порталу Ura.ru.

С октября по декабрь, предупредила Нагайцева, цены на свежие овощи и зелень традиционно высокие: продукция нового урожая уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже. Собеседница агентства также отметила, что в преддверии праздников ожидается повышение стоимости куриных яиц.

"Такой рост, как правило, минимальный и краткосрочный", — подчеркнула специалист.