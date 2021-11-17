На Тарантино подали в суд из-за торговли кусочками "Криминального чтива"

Американская кинокомпания Miramax подала в суд на режиссёра Квентина Тарантино. Всему виной его решение продать в NFT вырезанные сцены из "Криминального чтива", а также оригинальный рукописный сценарий с авторскими аудиокомментариями.

Как пишет The Wall Street Journal, в Miramax считают, что действия режиссёра нарушают контракт. А вот юристы Тарантино с этим в корне не согласны. По их версии, в контракте он оставил за собой права на публикацию сценария, книг по фильму, саундтрек к нему, потенциальные сиквелы и ремейки.

"Оставленные без контроля действия Тарантино могут ввести в заблуждение, что в его предприятии участвует и Miramax. И это также может заставить других поверить в то, что у них есть права на проведение аналогичных сделок, в то время как на самом деле права, необходимые для разработки, продвижения и продажи NFT, связанные с библиотекой Miramax, принадлежат кинокомпании", — говорится в иске.

Решение о таком необычном способе заработать Тарантино принял в начале ноября. В NFT должно войти семь вырезанных сцен из фильма "Криминальное чтиво", оригинальный рукописный сценарий картины, а также его собственные аудиокомментарии.