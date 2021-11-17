ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску
По предварительным данным, в этот раз обошлось без жертв среди мирного населения и военнослужащих.
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску. Его целью стало незаселённое здание на юге сирийской столицы. Об этом сообщило САНА.
По его данным, ракеты были выпущены около 01:45 мск. Одну из них сирийским силам ПВО удалось уничтожить. Обстрел вели от Голанских высот. По предварительной информации, среди сирийских военнослужащих и мирного населения жертв нет.
Как рассказывал Лайф, ранее Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства. По данным СМИ, солдат застрелил главу департамента по делам Голан Мидхата Салиха, когда тот возвращался домой.
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