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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску

По предварительным данным, в этот раз обошлось без жертв среди мирного населения и военнослужащих.

17 ноября, 00:49

Фото © ТАСС / EPA

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску. Его целью стало незаселённое здание на юге сирийской столицы. Об этом сообщило САНА.

Израильские истребители нанесли ракетный удар по армии Сирии

Израильские истребители нанесли ракетный удар по армии Сирии

По его данным, ракеты были выпущены около 01:45 мск. Одну из них сирийским силам ПВО удалось уничтожить. Обстрел вели от Голанских высот. По предварительной информации, среди сирийских военнослужащих и мирного населения жертв нет.

Как рассказывал Лайф, ранее Сирия обвинила Израиль в убийстве члена правительства. По данным СМИ, солдат застрелил главу департамента по делам Голан Мидхата Салиха, когда тот возвращался домой.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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