Сенат Чили отказался объявить импичмент президенту на основании "досье Пандоры"

Сторонники импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры не смогли набрать необходимое количество голосов в верхней палате парламента. Депутаты потребовали отставки главы государства из-за подозрений в коррупции на основании документов из "досье Пандоры" (Pandora Papers).

Трансляция заседания парламента ведётся на сайте Сената. Против отставки президента уже проголосовало 14 членов 43-местной палаты, один воздержался. Это значит, что сторонники импичмента Пиньеры уже в меньшинстве: они не смогут набрать необходимые две трети голосов.

Обвинения в адрес Пиньеры в "открытом нарушении конституции и законов" и "действиях, серьёзно порочащих честь нации", были одобрены в нижней палате парламента. Сенаторы должны были решить на заседании, считают ли главу государства виновным. Если бы противникам Пиньеры удалось набрать 29 голосов, президент был бы отстранён от должности, ему было бы запрещено занимать государственные посты в течение пяти лет. Его президентский срок заканчивается 11 марта 2022 года. Выборы нового главы государства пройдут в Чили 21 ноября, и Пиньера в них не участвует. Его однопартиец Себастьян Сичель, по опросам, занимает четвёртое-пятое место.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. После обнародования документа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые являются крупнейшим налоговым убежищем, вести борьбу с коррупцией.