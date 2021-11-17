Медик и пациент подрались в ковидном госпитале в Тулуне и попали на видео
Обе стороны конфликта понесли наказание: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность.
Медик и пациент подрались в ковидном госпитале в Тулуне и попали на видео. Видео © ВКонтакте / Аморальный Тулун
В ковидной больнице Тулуна в Иркутской области женщина-медик подралась с пациентом. Последний был недоволен тем, что якобы спустя час работы больницы приём так и не начался.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что пациент обматерил врача и поднял жуткий скандал. Женщина-медик не выдержала и ответила дебоширу, но после случилась драка. Инфекционист заявила, что приём не начнётся, пока агрессор останется в больнице.
"Обе стороны конфликта понесли ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использование нецензурной лексики", — прокомментировал мэр Тулуна Юрий Карих этот инцидент.
А ранее Лайф рассказывал, что двое полицейских подрались прямо в отделении, не поделив даты отпусков. Один из них после этого бросил на стол удостоверение и значок, а также написал рапорт об увольнении.
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