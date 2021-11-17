"Шальная пуля": Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса на границе Белоруссии и Польши
По мнению публициста, напряжённая ситуация может привести к военным столкновениями, причем уже не двусторонним.
Фот © LiFE
Есть риск развития "очень плохого" сценария миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Закончиться он может вооружённым столкновением с участием России, пишет в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.
"Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадёт в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь", — пишет Клут.
По его мнению, случись перестрелка между пограничниками, стороны конфликта будут обращаться к союзникам за помощью. В случае Белоруссии это будет Россия, в случае Польши – страны-члены НАТО. Клут считает, что нужно не допустить этого, убеждать Россию "не повышать ставки".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
Комментариев: 0