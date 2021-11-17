Есть риск развития "очень плохого" сценария миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Закончиться он может вооружённым столкновением с участием России, пишет в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

"Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми. Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадёт в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь", — пишет Клут.

По его мнению, случись перестрелка между пограничниками, стороны конфликта будут обращаться к союзникам за помощью. В случае Белоруссии это будет Россия, в случае Польши – страны-члены НАТО. Клут считает, что нужно не допустить этого, убеждать Россию "не повышать ставки".