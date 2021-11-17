Иммунолог Продеус пояснил, что делать после контакта с заражённым ковидом

Если после встречи и общения с человеком вы узнали, что тот заболел CoViD-19, нужно подождать и только после этого предпринимать соответствующие меры, объяснил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

"Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней", — сказал Продеус в интервью радио Sputnik.

По словам врача, единственный способ снизить риск заражения — это вакцинация. Но, конечно, подействует она не моментально, а через определённое время, когда в организме сформируются антитела к коронавирусу. В период ожидания реакции организма на контакт с заражённым, употребление "волшебных смесей", которые якобы моментально повышают иммунитет, уже эффекта не принесёт.

"Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, мёда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", — считает Андрей Продеус.