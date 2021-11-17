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Украинский эксперт Жданов заявил о возможности признания ЕС Крыма российским

По мнению полковника запаса, к этому может привести кризис с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

17 ноября, 00:36
<p>Фото © Twitter / kmp_bialystok</p>

Фото © Twitter / kmp_bialystok

Россия может добиться, чтобы Евросоюз признал Крым частью РФ, дал зелёный свет проекту "Северный поток – 2". Такое мнение выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В колонке для издания "Главред" Жданов рассуждает о том, что кризис с беженцами на границе Белоруссии и Польши может якобы быть выгоден Москве. Колумнист видит в этом "многоходовку", которая позволит в итоге заставить Европу снять с России санкции, вынудит НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла Минские соглашения. По мнению Жданова, Россия может "довести ситуацию до абсурда" и заставить ЕС применить оружие на границе.

"Шальная пуля": Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса на границе Белоруссии и Польши

"Шальная пуля": Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса на границе Белоруссии и Польши

"В этом случае Россия будет "на белом коне", получит все свои преференции", — заключил украинский эксперт.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.

Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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