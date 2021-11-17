Украинский эксперт Жданов заявил о возможности признания ЕС Крыма российским

В колонке для издания "Главред" Жданов рассуждает о том, что кризис с беженцами на границе Белоруссии и Польши может якобы быть выгоден Москве. Колумнист видит в этом "многоходовку", которая позволит в итоге заставить Европу снять с России санкции, вынудит НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла Минские соглашения. По мнению Жданова, Россия может "довести ситуацию до абсурда" и заставить ЕС применить оружие на границе.