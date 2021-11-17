Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки

Российских граждан предупредили о риске заражения вирусом Коксаки и напомнили о мерах профилактики этой инфекции. Соответствующее сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора.

"Заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространённых в большинстве стран, включая Российскую Федерацию. Вирус Коксаки получил такое название потому, что впервые был обнаружен в маленьком городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в штате Нью-Йорк", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что существует две группы вирусов этого типа. Для группы А характерны высыпания на коже, поражение верхних дыхательных путей, стоматит и герпангина, конъюнктивит, склерит, диарея, а также возможно развитие менингита. Для группы Б характерны поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, которые являются причиной сыпи, болей в животе, грудной клетке.

Заразиться Коксаки можно через бытовые предметы или употребление инфицированной воды. Также возможен и воздушно-капельный путь передачи инфекции. Свести риск заражения к минимуму поможет соблюдение простых правил гигиены, специфической профилактики заболевания не существует.