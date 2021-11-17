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Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки

В некоторых случаях эта болезнь может вызывать вирусный менингит, энцефалит или миокардит.

17 ноября, 00:43

Фото © Pixabay

Российских граждан предупредили о риске заражения вирусом Коксаки и напомнили о мерах профилактики этой инфекции. Соответствующее сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора.

"Заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространённых в большинстве стран, включая Российскую Федерацию. Вирус Коксаки получил такое название потому, что впервые был обнаружен в маленьком городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в штате Нью-Йорк", рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что существует две группы вирусов этого типа. Для группы А характерны высыпания на коже, поражение верхних дыхательных путей, стоматит и герпангина, конъюнктивит, склерит, диарея, а также возможно развитие менингита. Для группы Б характерны поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, которые являются причиной сыпи, болей в животе, грудной клетке.

Заразиться Коксаки можно через бытовые предметы или употребление инфицированной воды. Также возможен и воздушно-капельный путь передачи инфекции. Свести риск заражения к минимуму поможет соблюдение простых правил гигиены, специфической профилактики заболевания не существует.

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А ранее Лайф рассказывал, что инфекционист объяснил, почему новые штаммы коронавируса стоит лечить по схеме гриппа. По мнению Юрия Венгерова, инфекция не "маскируется" под симптомы другой болезни, а присоединяется к ней. То есть пациент борется с двумя вирусами сразу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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