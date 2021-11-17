Гинеколог Великжанина рассказала о последствиях ковида у беременных

Врач добавила, что "в связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы". Чаще всего, по словам Великжаниной, такими новорождёнными занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают педиатры. Также акушер уточнила, что тяжелее всего болеют ковидом именно непривитые беременные. Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и тогда на здоровье малыша к тому же скажется и недоношенность. По рекомендациям Минздрава РФ, прививаться лучше всего на этапе планирования беременности. Однако, если женщина не успела вакцинироваться, оптимальным будет сделать это после 22 недель.