Гинеколог Великжанина рассказала о последствиях ковида у беременных
Тяжелее всего болеют непривитые будущие мамы, уточнила врач. Медик также подсказала оптимальные для вакцинации сроки.
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Женщина, при беременности заболевшая коронавирусом, передать плоду заболевание не может. Однако велика вероятность, что ребёнок заразится сразу после рождения. Об этом рассказала врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог "Инвитро" Елена Великжанина.
"Заболевание не передаётся внутриутробно, но у ребёнка высока вероятность заболеть после рождения", — сказала Великжанина в интервью РИА "Новости".
Врач добавила, что "в связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы". Чаще всего, по словам Великжаниной, такими новорождёнными занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают педиатры. Также акушер уточнила, что тяжелее всего болеют ковидом именно непривитые беременные. Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и тогда на здоровье малыша к тому же скажется и недоношенность. По рекомендациям Минздрава РФ, прививаться лучше всего на этапе планирования беременности. Однако, если женщина не успела вакцинироваться, оптимальным будет сделать это после 22 недель.
"Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребёнка не выявлено", — отметила врач.
Ранее Лайф писал, что в Роспотребнадзоре рассказали о последствиях коронавируса для беременных. Там призвали не рисковать ни собой, ни ребёнком и заранее сделать прививку.
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