Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии СМИ, освещавшие "вмешательства" России

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от руководства Пулитцеровской премии отозвать награды, выданные газетам The New York Times и The Washington Post в 2018 году. Они стали лауреатами за расследование "вмешательства" РФ в президентские выборы США 2016 года. В письме миллиардера говорится, что "досье" сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила было признано недостоверным, а россиянина Игоря Данченко, который якобы помогал ему с составлением документов, обвинили в предоставлении ложных сведений ФБР.

"Учитывая вышеизложенное, мы требуем, чтобы руководство Пулитцеровской премии предприняло немедленные шаги, чтобы вычеркнуть The New York Times и The Washington Post из списка победителей 2018 года за национальный репортаж. Отказ это сделать приведёт к судебной тяжбе", — говорится в письме пресс-службы Дональда Трампа.

The Washington Post в свете расследования в отношении Данченко пошла на необычный шаг: газета исправила и удалила большие части двух статей, опубликованных в марте 2017 года и в феврале 2019 года. В них американский предприниматель белорусского происхождения Сергей Миллиан назывался ключевым источником "досье Стила" — сборника неподтверждённых сообщений, в которых утверждалось, что у российского правительства был компромат на кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам главреда газеты Салли Базби, обвинения в адрес Данченко "породили сомнения" и издание больше не может говорить о точности этих заявлений.