Министр обороны Швеции выступил за создание на Украине военной миссии ЕС
Там уверены, что, несмотря на трудную ситуацию на границе между Польшей и Белоруссией, тема Украины по-прежнему актуальна.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
В Министерстве обороны Швеции поддержали идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине. Об этом заявил глава шведского оборонного ведомства Петер Гульквист. В беседе с радио Ekot он также допустил возможность отправки шведского военного контингента в эту страну.
"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", — сказал Петер Гульквист.
Глава Минобороны Швеции добавил, что сегодня все взгляды прикованы к Польше и Белоруссии из-за пограничного кризиса, но тема Украины всегда должна оставаться актуальной.
В начале октября Лайф рассказывал, что Евросоюз задумал создать на Украине военную миссию. По данным издания Welt am Sonntag, об этом в июле попросили главы МИД и Минобороны Незалежной.
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