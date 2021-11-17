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Опубликовано 17 ноября 2021, 04:50

Министр обороны Швеции выступил за создание на Украине военной миссии ЕС

Там уверены, что, несмотря на трудную ситуацию на границе между Польшей и Белоруссией, тема Украины по-прежнему актуальна.

В Министерстве обороны Швеции поддержали идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине. Об этом заявил глава шведского оборонного ведомства Петер Гульквист. В беседе с радио Ekot он также допустил возможность отправки шведского военного контингента в эту страну.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", сказал Петер Гульквист.

Глава Минобороны Швеции добавил, что сегодня все взгляды прикованы к Польше и Белоруссии из-за пограничного кризиса, но тема Украины всегда должна оставаться актуальной.

Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана
Немцы возмутились идеей создать на Украине военную миссию ЕС и напомнили про урок Афганистана

В начале октября Лайф рассказывал, что Евросоюз задумал создать на Украине военную миссию. По данным издания Welt am Sonntag, об этом в июле попросили главы МИД и Минобороны Незалежной.

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Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Артем Порвин
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