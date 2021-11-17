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Грузинскую звезду ММА Лиану Джоджуа уволили из UFC

В главном мировом промоушене она успела провести четыре боя, в одном из которых одержала победу.

17 ноября, 07:35
<p>Фото © ТАСС / Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Press Wire

Грузинского бойца ММА Лиану Джоджуа уволили из UFC. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Гильермо Круз.

Что именно стало причиной разрыва соглашения со спортсменкой, не указывается. При этом свой последний поединок она провела 13 ноября, в котором уступила американке Кортни Кейси.

Лиана Джоджуа настолько хотела победить в UFC, что сломала руку сопернице

Лиана Джоджуа настолько хотела победить в UFC, что сломала руку сопернице

Добавим, что всего в UFC Джоджуа провела четыре боя, три из которых закончились поражениями и лишь один — победой грузинской спортсменки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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