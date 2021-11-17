Грузинскую звезду ММА Лиану Джоджуа уволили из UFC
В главном мировом промоушене она успела провести четыре боя, в одном из которых одержала победу.
Фото © ТАСС / Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Press Wire
Грузинского бойца ММА Лиану Джоджуа уволили из UFC. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Гильермо Круз.
Что именно стало причиной разрыва соглашения со спортсменкой, не указывается. При этом свой последний поединок она провела 13 ноября, в котором уступила американке Кортни Кейси.
Добавим, что всего в UFC Джоджуа провела четыре боя, три из которых закончились поражениями и лишь один — победой грузинской спортсменки.
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