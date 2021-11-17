Грузинскую звезду ММА Лиану Джоджуа уволили из UFC

Грузинского бойца ММА Лиану Джоджуа уволили из UFC. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Гильермо Круз.

Что именно стало причиной разрыва соглашения со спортсменкой, не указывается. При этом свой последний поединок она провела 13 ноября, в котором уступила американке Кортни Кейси.