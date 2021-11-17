В Приморье задержали депутата Заксобрания от КПРФ Самсонова по подозрению в педофилии

В Приморье задержали регионального депутата от КПРФ Самсонова по делу о педофилии. Видео © Telegram / Ura.ru

В Приморском крае задержали депутата Законодательного собрания региона от КПРФ Артёма Самсонова по подозрению в педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Ura.ru. Возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

В данный момент в квартире Самсонова проводится обыск, допрашиваются свидетели и потерпевший. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.