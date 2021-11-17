Эрдоган обсудил с Зеленским отношения Турции и Украины
Лидеры двух государств поговорили по телефону, затронули в том числе региональные проблемы.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским развитие отношений между странами. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Администрации Президента республики.
"Наш президент провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были обсуждены вопросы развития турецко-украинских отношений и региональные проблемы", — говорится в релизе.
Ранее политолога возмутила "гениальная" просьба Зеленского "замолвить слово" перед Путиным. По словам Александра Гусева, глава Незалежной должен напрямую решать проблемы своей страны, если он настоящий президент.
Также Лайф сообщал, что 29 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана. В ходе приветственного слова Путин выразил благодарность турецкому лидеру за его позицию по строительству "Турецкого потока", а Эрдоган поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с природными пожарами в республике и выразил соболезнования в связи с крушением во время тушения огня российского самолёта Бе-200. На встрече российский лидер заявил, что РФ и Турция научились находить компромиссы, несмотря на непростой переговорный процесс.
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