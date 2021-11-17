Эрдоган обсудил с Зеленским отношения Турции и Украины

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским развитие отношений между странами. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Администрации Президента республики.

"Наш президент провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были обсуждены вопросы развития турецко-украинских отношений и региональные проблемы", — говорится в релизе.