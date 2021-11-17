ФСИН поставит в 14 регионов РФ контейнеры для раздельного сбора мусора

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поставит в 14 регионов России 17 156 контейнеров для раздельного сбора отходов по госсубсидиям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя "Российского экологического оператора" (РЭО, куратор мусорной реформы).

Отметим, что в начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 46 регионам 1 миллиарда рублей на покупку 65,5 тысячи подобных контейнеров. Так, субъекты должны произвести закупку до конца 2021 года.

Ещё в 2019 году на совещании в Совфеде замдиректора ФСИН Рустам Степаненко заявил о желании службы "завоевать рынок" производства мусорных контейнеров в России. Он тогда отметил, что мощности, имеющиеся у ФСИН в сфере металлообработки, позволяют увеличить выпуск продукции на три миллиарда рублей с дополнительным трудоустройством двух тысяч осуждённых.

В РЭО в свою очередь подчеркнули, что служба зарекомендовала себя как "надёжный партнёр и поставщик". Кроме того, она имеет достаточно мощностей по производству контейнеров для раздельного сбора.

"ФСИН — это не только колонии строгого режима, когда нельзя выходить за территорию, но и общий режим, когда заключённых трудоустраивают, в том числе на производства контейнеров", — добавили в пресс-службе оператора.

Отмечается, что с 2019 года служба уже поставила контейнеры в Брянск, Петрозаводск, Томск, Калининград, а также в Башкирию, Астраханскую область, на Сахалин и в другие регионы. К примеру, региональный оператор "Чистая планета", работающий в Брянской области, два года сотрудничает со ФСИН по вопросу поставок контейнеров. В компании отметили, что цена и качество товаров соответствуют средним по рынку, а приобретая продукцию у заключённых, организация даёт им работу.