В России предложили разрешить вступать в политические партии с 16 лет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить возрастное ограничение для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Соответствующее письмо он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, копия обращения есть в распоряжении RT.

Орлов отметил, что значительная часть молодёжи начинает интересоваться политикой и задумываться о карьере в этой сфере уже с 16–17 лет, однако закон не позволяет им принимать участие в официально зарегистрированных партиях. В это же время организации, использующие сомнительные и не всегда законные методы политической борьбы, могут использовать таких молодых людей в своих целях.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, что позволит значительной части политически активной молодёжи реализовать себя в рамках официально действующих организаций", — говорится в обращении.

Орлов отметил, что в настоящий момент законодательство даёт возможность россиянам избираться муниципальными депутатами даже в тех случаях, если 18 лет им исполняется в день голосования. Получается, что в такой ситуации 17-летние кандидаты могут вести свою законную кампанию, хотя состоять в партии в этом возрасте они не имеют права.