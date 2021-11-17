Кабмин утвердил перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

Правительство России утвердило новый перечь районов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. В плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", — говорится в сообщении.

Согласно документу, в перечень территорий Крайнего Севера вошли отдельные части Алтая, Бурятии, Карелии, Коми, Тувы, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского и Приморского края, а также Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей. Кроме того, в список входит часть Ханты-Мансийского автономного округа. Перечень также включает в себя полностью такие регионы, как Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.