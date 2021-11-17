ФАС предложила способы стабилизации цен на зимний дизель
В частности, предлагается повысить норматив продажи такого топлива на бирже на 2,5%, чтобы создать запас прочности в период повышенного спроса на топливо.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ряд мер, которые позволят стабилизировать цены на зимнее дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера", — говорится в сообщении.
В частности, ФАС предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентного пункта — с 7,5% до 10%. Таким образом получится создать запас прочности в период повышенного спроса на топливо. Вместе с тем есть возможность ослабить давление на розничные цены и снизить темпы роста стоимости дизеля на бирже. Так, предлагается снизить максимально возможное повышение для выплаты демпфера с 20% до 10%. Кроме того, ФАС может организовать проверки поставщиков топлива, чтобы пресечь оборот суррогатов, в том числе и по зимнему дизелю.
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"Антимонопольная служба предлагает ФНС, Росстандарту совместно с нефтяными компаниями провести контрольные мероприятия и пресечь деятельность недобросовестных компаний по производству суррогатного топлива", — сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС также предлагает как можно скорее принять механизм, предлагающий предоставлять субсидию на транспортировку топлива для регионов Дальнего Востока. Таким образом получится восполнить недостающие мощности и стабилизировать ценообразование на зимнее дизельное топливо.
Ранее топливный союз предупредил о риске нового роста цен на бензин. Отраслевая организация предлагает правительству скорректировать механизм демпфера и налоговый манёвр.
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