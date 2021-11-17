ФАС предложила способы стабилизации цен на зимний дизель

В частности, ФАС предлагает повысить норматив продажи зимнего дизеля на бирже на 2,5 процентного пункта — с 7,5% до 10%. Таким образом получится создать запас прочности в период повышенного спроса на топливо. Вместе с тем есть возможность ослабить давление на розничные цены и снизить темпы роста стоимости дизеля на бирже. Так, предлагается снизить максимально возможное повышение для выплаты демпфера с 20% до 10%. Кроме того, ФАС может организовать проверки поставщиков топлива, чтобы пресечь оборот суррогатов, в том числе и по зимнему дизелю.