Антиваксера-поджигателя из Хакасии осудили за уничтожение пункта вакцинации

Антиваксера из России осудили за поджог пункта вакцинации. Видео © Telegram / Mash Siberia

В Абакане местного жителя осудили за поджог временного пункта вакцинации. Обвинению удалось доказать, что он, будучи пьяным, облил бензином палатку с медицинским оборудованием, развёрнутую военными.

"Предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, поднёс зажигалку к разлитому бензину", — сказано в сообщении пресс-службы суда.

Свою вину поджигатель признал полностью и согласился возместить ущерб. Поджигатель получил два года условно. Ещё он обязан выплатить 1 233 499 рублей.

Как выяснил Telegram-канал Mash Siberia, поджигатель был антиваксером и публиковал в соцсетях видео о вреде прививок.