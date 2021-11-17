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Антиваксера-поджигателя из Хакасии осудили за уничтожение пункта вакцинации

Житель республики получил двухлетний условный срок и штраф более чем на миллион рублей.

17 ноября, 05:00

Антиваксера из России осудили за поджог пункта вакцинации. Видео © Telegram / Mash Siberia

В Абакане местного жителя осудили за поджог временного пункта вакцинации. Обвинению удалось доказать, что он, будучи пьяным, облил бензином палатку с медицинским оборудованием, развёрнутую военными.

"Предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, поднёс зажигалку к разлитому бензину", сказано в сообщении пресс-службы суда.

Свою вину поджигатель признал полностью и согласился возместить ущерб. Поджигатель получил два года условно. Ещё он обязан выплатить 1 233 499 рублей.

Как выяснил Telegram-канал Mash Siberia, поджигатель был антиваксером и публиковал в соцсетях видео о вреде прививок.

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А ранее Лайф рассказывал, что в американском Бостоне подрались сторонники и противники антиковидных мер. При этом жители штата Массачусетс, где случился конфликт, в основном поддерживают меры по борьбе с коронавирусом, 70% населения уже привито.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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