После отставки Ангелы Меркель с поста канцлера Германии она получит офис, в состав которого будет входить девять сотрудников. Их работа будет финансироваться из государственного бюджета. Об этом сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на письмо Министерства финансов ФРГ.

Как пишет издание, руководитель офиса Меркель будет получать в месяц €10 412 (около 861,2 тысячи рублей). У него будут заместитель, два секретаря, два референта, офисный работник и два водителя. Офис создают за счёт упразднения должностей в Минобороны. У самой же Меркель будет солидная пенсия — 15 тысяч евро (около 1,2 млн рублей).

Издание уточняет, что эта сумма обусловлена тем, что Меркель длительный срок находилась на должности канцлера, работала в Бундестаге. За почти 31 год работы в парламенте она вправе рассчитывать на максимальные пенсионные выплаты в размере 65% от заработной платы депутатов.