Россиянин заявил, что 20 лет был рабом в Казахстане. Видео © Департамент полиции Карагандинской области

В Карагандинской области Казахстана полиция проверяет информацию о том, что местный житель в течение 20 лет держал россиянина в качестве раба. Об этом сообщили в региональном полицейском департаменте.

Как передаёт РИА "Новости", поводом для проверки послужило видео из соцсетей. На нём некий мужчина заявил, что он выходец из Ярославской области, но два десятка лет вынужден работать в Казахстане, на зимовке у посёлка Акжал.

"Мама, папа, я 20 уже не на воле. Если сможете, помогите выбраться из Казахстана", — говорит мужчина на видео и отдельно обращается к отцу: "Батя, помоги, если можешь!"

Как сообщили в полиции, было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Подозреваемый 44-летний местный житель задержан.