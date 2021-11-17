Глава Минвостокразвития: Спутник позволит Приморью конкурировать с Крымом и Сочи

Развитая агломерация Приморья за счёт нового города Спутника может составить конкуренцию Крыму и Сочи, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что строительство жилья в новом населённом пункте у Владивостока привлечёт покупателей. Вместе с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым министр планирует в среду осмотреть площадки под будущие застройки.

"Это новое жильё, новое городское пространство найдёт покупателей среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там "давление" туристов, спрос на жильё и цены такие, что Приморский край отберёт часть туристического потока и покупателей недвижимости на черноморском побережье", — отметил Чекунков в беседе с РИА "Новости".

По словам министра, ежегодно на побережье Приморья большой поток туристов. А при создании инфраструктуры, развитого кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, местности суждено стать туристической Меккой, сопоставимой с крымским побережьем или курортами Краснодарского края, считает Чекунков.

Как сообщал Лайф ранее, глава Минвостока назвал цель строительства нового города Спутник в Приморье. По словам Алексея Чекункова, там планируется создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, например Китая и Японии.