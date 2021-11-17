Россия вновь сократила вложения в государственные бумаги США

Россия в сентябре этого года вновь сократила вложения в американские государственные ценные бумаги. По итогам месяца они составляли $3,918 млрд, и большая часть этой суммы — краткосрочные облигации. Это следует из документов Минфина США.

В августе такие вложения России оценивались в $4,004 млрд, а ещё месяцем ранее — в $4,006 млрд.

Резкое сокращение инвестиций России в государственные бумаги США началось в 2018 году. Всего за один месяц — апрель — инвестиции в госдолг Штатов упали с уровня $96 млрд до $48,7 млрд, затем в мае — до $14,9 млрд.

По-прежнему крупнейшим держателем государственных бумаг США остаётся Япония, на которую приходится $1,3 трлн вложений. За ней следует Китай с $1,05 трлн инвестиций.