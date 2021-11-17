До помилования Байденом индеек поселят в лучшем номере столичного отеля

Индейки, помилованные в преддверии Дня благодарения президентом США Джо Байденом, по прибытии в центр Вашингтона будут жить в одном из лучших номеров отеля Willard InterContinental. Птиц в подарок главе государства с 1947 года направляет торговая ассоциация — Национальная федерация производителей индеек — National Turkey Federation (NTF).

"Наша команда усердно работает, готовясь к их приезду. Их встретят с красной ковровой дорожкой в нашем отеле, наш главный управляющий Маркус Платцер встретит их и вручит ключи от номера. Для индеек, которые отправятся в Белый дом, готовят один из наших лучших номеров с нашими роскошными кроватями, подготовленными для комфортного отдыха гостей перед важной встречей с президентом", — рассказала ТАСС старший менеджер по коммуникациям и маркетингу в Willard InterContinental Мария Безденежных.

По словам Безденежных, сотрудники отеля готовы будут предоставить необычным гостям "всё, что те потребуют": "от еды в номер до дополнительных подушек и халатов", чтобы обеспечить им комфорт и возможность расслабиться. В этом году церемония помилования индеек состоится в пятницу, 19 ноября. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, птицы, которых доставят в столицу, были выращены на ферме в Джаспере, штат Индиана. После встречи с Президентом индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Как пишет Yahoo!, в этот раз птицы будут доставлены в Университет Purdue. Индиана является четвёртым по величине штатом в стране по производству индейки.