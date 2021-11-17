Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

При покупках онлайн во время сезона распродаж и скидок необходимо быть более бдительным, чем обычно. Как говорят в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE, лучше не переходить по ссылкам из контекстной рекламы и внимательно проверять адреса страниц интернет-магазинов.

"Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. "Черная пятница" подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает", — пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Как пишут РИА "Новости", если вы заинтересовались каким-то заманчивым предложением, то перед покупкой убедитесь, что вы находитесь именно на сайте магазина: в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Также не стоит переходить по ссылкам контекстных объявлений, а лучше всего пользоваться мобильными приложениями магазинов.

"Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне", — заверили в BI.ZONE.