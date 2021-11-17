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Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж

В "Чёрную пятницу" преступники попытаются дополнительно заработать на доверчивых гражданах.

17 ноября, 02:52

Фото © Shutterstock

При покупках онлайн во время сезона распродаж и скидок необходимо быть более бдительным, чем обычно. Как говорят в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE, лучше не переходить по ссылкам из контекстной рекламы и внимательно проверять адреса страниц интернет-магазинов.

"Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. "Черная пятница" подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает", — пояснил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Как пишут РИА "Новости", если вы заинтересовались каким-то заманчивым предложением, то перед покупкой убедитесь, что вы находитесь именно на сайте магазина: в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Также не стоит переходить по ссылкам контекстных объявлений, а лучше всего пользоваться мобильными приложениями магазинов.

"Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне", — заверили в BI.ZONE.

Самыми желанными покупками в "чёрную пятницу" россияне назвали iPhone 13 и PlayStation 5

Самыми желанными покупками в "чёрную пятницу" россияне назвали iPhone 13 и PlayStation 5

А ранее Лайф рассказывал, что россияне закупились на 33,3 млрд рублей во время распродажи 11.11 на AliExpress. Самым популярным товаром по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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