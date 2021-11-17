Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Красноярском крае

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о решении ввести в регионе обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов.

"Подписаны изменения в постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше", — говорится в сообщении.