Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Красноярском крае
К середине января следующего года прививки от ковида должно получить большинство представителей этой категории жителей региона.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о решении ввести в регионе обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов.
"Подписаны изменения в постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше", — говорится в сообщении.
Отмечается, что цель на данный момент — охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности таких категорий населения области. Она должна быть достигнута к 15 января следующего года.
Отметим, что Красноярский край в этом не первый. Так, Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида ввели в Кузбассе. Первым компонентом пожилые люди должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря. А в Курской области обязали прививаться от ковида пенсионеров и студентов. Это далеко не полный список.
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