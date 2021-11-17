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Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Красноярском крае

К середине января следующего года прививки от ковида должно получить большинство представителей этой категории жителей региона.

17 ноября, 02:39
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о решении ввести в регионе обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов.

"Подписаны изменения в постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым в перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники и работники правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель на данный момент — охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности таких категорий населения области. Она должна быть достигнута к 15 января следующего года.

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию от ковида для граждан старше 60 лет

Отметим, что Красноярский край в этом не первый. Так, Лайф рассказывал, что обязательную вакцинацию пенсионеров от ковида ввели в Кузбассе. Первым компонентом пожилые люди должны привиться до 25 ноября, вторым — до 25 декабря. А в Курской области обязали прививаться от ковида пенсионеров и студентов. Это далеко не полный список.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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