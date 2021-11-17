СМИ: В 43 городах РФ прекратили строить жильё

За год строительство жилья прекратилось в 43 городах России, таким образом, число населённых пунктов, где нет новостроек, достигло 812. Список пополнили города с населением около 100 тысяч человек, среди них, например, Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик, а также более крупные — Мурманск, Орск, Братск и Сызрань. Об этом рассказали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

"Объём текущего строительства застройщиками в городах составляет 90,4 млн кв. м, год назад было 92,4 млн. Всего по стране — 98,4 млн кв. м против 98,8 млн", — сообщил газете "Известия" гендиректор РАСК Фёдор Выломов.

По мнению экспертов, самая распространённая причина отсутствия новостроек в городах — низкий платёжеспособный спрос населения. Также упоминаются климатические и территориальные особенности, проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов, цикличность в отрасли и отсутствие свободной земли. Также, по словам Выломова, есть 26 городов, где до сих пор не ведётся строительство с применением эскроу-счетов, а используется старая схема. По данным РАСК, за год новостройки появились в 40 городах, в которых в 2020-м жильё не возводили.

"Хорошо, что в сложный пандемийный период, накладывающийся на реформирование, не происходит серьёзного снижения. Однако есть национальная цель по объёму ввода жилья в 120 млн "квадратов" к 2030 году. Для этого нужно, чтобы заблаговременно в текущей стройке у девелоперов находилось 145–150 млн кв. м многоквартирных домов", — объяснил Фёдор Выломов.

В этом году планируется ввести 86 млн кв. м, 2021-й обещает быть рекордным. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина отметил, что в 2022-м также предполагается рост объёмов. Согласно паспорту нацпроекта, ввод на уровне 120 млн кв. м должен быть обеспечен в 2029 году. В качестве возможного решения проблемы в РАСК указывают на модификацию "семейной ипотеки". Если в городе не строится жильё на протяжении нескольких лет, то льготы стоит распространить на вторичный рынок. Также говорится о возможном создании госзастройщика для строительства в городах, где население превышает 50 тысяч человек.