Немецкий министр Шульце увидел "большую проблему" в простое "Северного потока – 2"
Глава регионального ведомства напомнил о риске быстрого роста цен на энергоноситель в странах Европы.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Тот факт, что сертификация оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG) откладывается, является серьёзной проблемой. Так считает министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. Глава ведомства прокомментировал решение германского регулятора приостановить процесс оформления документов на газопровод.
"Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток – 2" не будет работать всю зиму, о чём сейчас совершенно точно стало известно", — отметил Шульце на пресс-конференции в Магдебурге.
Он предупредил о негативных последствиях простоя уже построенного "Северного потока – 2". По мнению чиновника, соответствующее решение регулятора может привести к росту цен и убыткам производителей.
Ранее Лайф рассказывал, что оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию. Немецкая сторона требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность этой созданной фирмы.
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