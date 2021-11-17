НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Немецкий министр Шульце увидел "большую проблему" в простое "Северного потока – 2"

Глава регионального ведомства напомнил о риске быстрого роста цен на энергоноситель в странах Европы.

17 ноября, 02:14
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/2-872/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</a></p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Тот факт, что сертификация оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG) откладывается, является серьёзной проблемой. Так считает министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. Глава ведомства прокомментировал решение германского регулятора приостановить процесс оформления документов на газопровод.

"Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток – 2" не будет работать всю зиму, о чём сейчас совершенно точно стало известно", — отметил Шульце на пресс-конференции в Магдебурге.

Он предупредил о негативных последствиях простоя уже построенного "Северного потока – 2". По мнению чиновника, соответствующее решение регулятора может привести к росту цен и убыткам производителей.

Депутат Бундестага Брайнингер нашёл объяснение паузы в сертификации "Северного потока – 2"

Депутат Бундестага Брайнингер нашёл объяснение паузы в сертификации "Северного потока – 2"

Ранее Лайф рассказывал, что оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию. Немецкая сторона требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность этой созданной фирмы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1