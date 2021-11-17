Немецкий министр Шульце увидел "большую проблему" в простое "Северного потока – 2"

Тот факт, что сертификация оператора газопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream 2 AG) откладывается, является серьёзной проблемой. Так считает министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. Глава ведомства прокомментировал решение германского регулятора приостановить процесс оформления документов на газопровод.

"Я вижу большую проблему в том, что "Северный поток – 2" не будет работать всю зиму, о чём сейчас совершенно точно стало известно", — отметил Шульце на пресс-конференции в Магдебурге.

Он предупредил о негативных последствиях простоя уже построенного "Северного потока – 2". По мнению чиновника, соответствующее решение регулятора может привести к росту цен и убыткам производителей.