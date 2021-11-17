Американский триминговый сервис Netflix запустил сайт с перечнями самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе, в том числе по каждой из 90 стран, где он работает. Списки формируются на основе подсчёта времени, потраченного пользователями на просмотр произведений.

Сайт top10.netflix.com охватывает четыре основные категории — англоязычные фильмы и сериалы, фильмы и сериалы на иностранных языках. Списки будут обновляться еженедельно по вторникам. Сейчас можно посмотреть, какие фильмы и сериалы сервиса были наиболее популярными в последние недели. Также ресурс представляет перечни наиболее популярных продуктов за всю историю сервиса.

На первом месте среди наиболее популярных англоязычных фильмов — картина "Птичий короб" (Bird Box, 2018), сериалов — первый сезон "Бриджертонов" (Bridgerton, 2020). Среди фильмов на иностранных языках лидирует германская картина "Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky, 2021), а все сериалы позади оставила "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021). Прежде стриминговая платформа формировала списки для региона пользователя непосредственно в приложении. Тогда появился целый ряд ресурсов, публиковавших информацию о якобы наиболее популярных фильмах. На самом деле они не имели никакого отношения к Netflix.