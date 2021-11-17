Обостряется обстановка на валютном рынке: Какого сюрприза ждут от рубля и что сейчас определит курс доллара На этой неделе складывается непростая ситуация на валютном рынке. Появились новые факторы давления на курс рубля. Сколько будет стоить доллар? 16 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Обострение политических рисков и угроза новых санкций подтолкнули курс доллара вверх. Так, в конце прошлой недели он достигал отметки 73 рубля. Всему виной обострение на границе Польши и Белоруссии. Разразившийся там миграционный кризис уже стал причиной для обвинений в адрес России. Об этом рассказал директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев.

— Поддержку доллару также оказали вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции (ИПЦ) в США, показавшие рекордный за 31 год рост инфляции. Это может говорить о смене курса ФРС и возможных мерах по ужесточению денежно-кредитной политики в США. Появившаяся сегодня информация о временной приостановке Германией сертификации "Северного потока – 2" также сыграла против российской валюты. Хотя этот фактор скорее временный. Речь о полном сворачивании сертификации газопровода пока не идёт, — добавил Артём Арзамасцев.

Из позитивных для рубля факторов он отметил коррекционный рост нефтяных фьючерсов после снижения накануне. Так, нефть марки Brent оттолкнулась от достигнутого недавно минимума 81 доллар за баррель и во вторник утром торговалась на уровне 83 доллара за бочку.

Артём Арзамасцев считает, что пока нет очевидных экономических предпосылок для существенного снижения курса рубля. Всё внимание участников валютного рынка будет приковано к политическим новостям. Из важных экономических данных на этой неделе следует отметить сведения об инфляции в еврозоне и о рынке труда в США. Но пока политический фактор всё же останется доминирующим.

Аналитик полагает, что, скорее всего, в случае угасания конфликта на польско-белорусской границе мы увидим дальнейшее укрепление российской валюты в сторону 70 рублей за доллар. Приостановка сертификации "Северного потока – 2" станет ещё одним поводом для роста цен на энергоносители. Во вторник цена газа в Европе уже подскочила на 12% на новостях о приостановке сертификации газопровода в Германии.

— После снижения, вызванного некоторым ослаблением геополитической напряжённости, доллар ещё в начале вчерашней сессии возобновил рост. Давление на рубль оказывает высокая геополитическая неопределённость, связанная с непростой обстановкой на российско-украинской и белорусско-польской границах. Поэтому даже краткосрочные прогнозы динамики рубля затруднительны. Она будет зависеть от развития этих ситуаций. В результате другие факторы временно ослабили степень своего влияния на рубль, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Против российской валюты сейчас играет и некоторый спад энтузиазма в секторе нефти, и геополитический риск. И если с первым фактором рубль способен справиться в рабочем порядке, то от второго предпочитает держаться подальше и реагирует очень эмоционально. Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её словам, в ближайшие пару недель внешний фон может преподнести неприятные сюрпризы для российской валюты. Тогда перекупленный рубль будет вынужден быстро дешеветь. Анна Бодрова считает, что до конца ноября доллар США может оставаться в диапазоне 71–74 рубля, а евро — 81–84 рубля.

— На прошлой неделе рубль оказался под давлением геополитики. Это отразилось как на российской валюте, так и на фондовом рынке в целом. Мы считаем, что геополитический риск сейчас завышен, поэтому рубль, скорее всего, отыграет своё падение и продолжит укрепление. Благо макроэкономическая ситуация складывается в пользу России. Профицит бюджета, положительный торговый баланс и рекордные резервы на фоне ожидаемого дальнейшего роста ключевой ставки могут привести к курсу доллара на конец ноября в диапазоне 71–72,5 рубля, — отметил аналитик УК "Альфа-Капитал" Игорь Евсин.

Авторы Нина Важдаева