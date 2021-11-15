К 1 декабря увеличатся темпы роста цен на бензин: на чём основан такой прогноз и сколько будет стоить топливо на заправках В ноябре подорожал бензин. Аналитики считают, что в декабре рост цен ускорится, ведь АЗС будут навёрстывать убытки. Насколько оправдан такой прогноз и сколько будет стоить топливо перед Новым годом? 14 ноября, 21:40 Фото © shutterstock

В течение всего года на фоне роста биржевых оптовых цен на бензин и дизель росли убытки розничных продавцов — АЗС, которые продавали топливо без прибыли. В среднем с одного литра бензина АЗС теряли 1,5 рубля, на дизеле — 0,7 рубля.

— Потому что оптовые цены стали слишком высокими, а вслед за ними в рознице стоимость поднималась в рамках инфляции. Сейчас наверняка АЗС будут навёрстывать убытки, постепенно цены увеличивая. Если во время нерабочих дней цены замедлили рост (АЗС опасались падения спроса), то сейчас, когда многие россияне вернулись к работе и активность передвижений возрастает, продавцы будут повышать цены постепенно, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его мнению, вероятнее всего, что к концу года стоимость бензина и дизеля останется в рамках инфляции. Но этот показатель растёт — на конец октября инфляция составила уже 8%, а стоимость топлива выросла в среднем на 5,4–5,6%. Соответственно, есть потенциал для ускоренного роста цен перед Новым годом.

— Цены на топливо в рознице отчётливо пошли вверх. Это может быть связано с увеличением ценника в опте, а также с повышенным спросом на топливо среди населения. Бизнес-сезон и снятие коронавирусных ограничений на передвижение возвращают людей в привычный ритм жизни. В среднем за год бензин и дизель в рознице дорожают примерно на 8–10%, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её мнению, для России это нормальная цифра. В 2021 году ценник поднимется на 9–11% за счёт ускорения глобальной инфляции и увеличения цен на отдельных участницах логистики, роста затрат на рабочую силу.

Анна Бодрова считает, что в декабре цены на топливо, в частности дизель и бензин, могут расти параллельно с инфляцией, то есть на 0,5–0,7%. Премиальные марки топлива дорожают медленнее.

— Наверное, можно сказать, что на российском топливном рынке продолжается борьба правительства с внешними факторами роста цен на бензин. Если посмотреть на рублёвое выражение экспортных цен на российский бензин, так называемый Netback, то после некоторой стабилизации и снижения летом они вновь начал расти, прибавив с сентября 2021 года уже 7%, — пояснил старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

То есть, по сути, российские внутренние цены на бензин с некоторым отставанием тоже должны были бы вырасти вслед за внешними. Однако оптовые цены на бензин в России, напротив, снизились с сентября-октября в зависимости от марки бензина на 8–9%.

— То есть демпферный механизм и жёсткое ручное регулирование Минэнерго достаточно эффективно сдерживают проинфляционные внешние факторы. Это, конечно, не может полностью остановить рост внутренних розничных цен на бензин. С начала сентября 2021 года они в среднем по России выросли на 0,5–1%. Но это и не такой сильный рост, как наблюдается за рубежом. Поэтому, если правительство продолжит регулирование топливного рынка в том же ключе, то умеренное подорожание бензина до конца 2021 года продолжится — и к декабрю АИ-92 может подорожать ещё на 0,5–0,7% до 46,35–46,45 за литр, а АИ-95 ещё на 0,2–0,3% до 51,60–51,70 за литр, — считает Антон Быков.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что цена бензина повышается в России в рознице неуклонно, как и стоимость других товаров. Поэтому предсказывать её изменение достаточно легко. С ноября 2020 года до 11 ноября 2021 года средняя цена АИ-95 поднялась с 47,7 рубля до 51,5 рубля. Повышение составило 8% — практически как у всей потребительской инфляции, по данным Росстата.

По мнению аналитика, до конца года увеличение не остановится. Но, поскольку цена бензина — важнейший социальный и производственный параметр, правительство использует достаточно действенные меры для её рыночного регулирования. Основной механизм в данном плане — демпфер. Это гибкое реагирование изменением налоговых параметров на динамику внешних цен углеводородов. Он показывает свою эффективность на практике. Минэнерго утверждает, что если бы не демпфер, то при наблюдаемом росте нефтяных цен бензин стоил бы на 15 рублей дороже, чем сейчас.

— И судя по тому, насколько послушно ценники на заправках следуют в режиме общей инфляции, можно предполагать и схожее с ней движение цен бензина в предстоящие недели. В начале 2021 года АИ-95 стоил 48 рублей. Прогнозируемый уровень инфляции на год — 7,7–8%. Добавление данной динамики к январским ценам даёт примерный ответ на вопрос о новогодней цене топлива. Это уровень примерно 51,8–52 рубля за литр АИ-95, — добавил Марк Гойхман.

Авторы Нина Важдаева