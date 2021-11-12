В декабре начнётся сезонный ажиотаж на рынке недвижимости: Чем уникален этот месяц и как изменятся цены Декабрь станет особым месяцем. На одни квартиры ждут повышение спроса, а другие попадут на распродажу. Что будет с ценами и когда выгоднее совершать сделку — до или после Нового года? 11 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Каких событий ждут на рынке недвижимости к 1 декабря

В декабре на рынке недвижимости наступит сезонный ажиотаж. Это связано с тем, что грядёт пора годовых премий и растёт спрос на квартиры. Такой прогноз даёт ведущий эксперт Buybuyhouse Марина Лашкевич.

— Этот декабрь однозначно будет отличаться от других последних месяцев предыдущих лет. Правда, ситуация на первичном и вторичном рынке будет разной. Так, раньше для вторичного жилья декабрь был чуть ли не самым успешным месяцем по продажам. В этом году такое крайне маловероятно — слишком высокие ставки по кредитам ожидаются уже в ноябре, масса потенциальных заёмщиков их просто не потянет. Даже несмотря на то что спрос ожидается выше, чем в другие месяцы четвёртого квартала, рост цен здесь маловероятен, а по реальной стоимости сделок, а не по предложению, он будет близок к октябрю – ноябрю, — отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

В то же время, по его мнению, от застройщиков совершенно точно можно ждать вывода на рынок новых объёмов и скидочных акций, поскольку финансовый год нужно обязательно закрывать позитивно. Поэтому здесь вполне возможен обоснованный (пусть и небольшой) торг, который может сократить стоимость квартир на 2–3%.

— Во всех сегментах недвижимости, кроме элитного, сейчас можно ожидать или стагнации, или небольшого снижения цен предложения — не более чем на те же 2–3%. Элитный сегмент будет стоить чуть выше из-за потенциального роста спроса — на такую недвижимость ипотеку берут крайне редко. Спрос там постоянен и стабилен, а в преддверии Нового года он всегда растёт. Рост может дойти до 3–4% от теперешних значений с последующим снижением на те же величины в январе – феврале, — добавил Михаил Коган.

На рынке новостроек аналитики "ИНКОМ недвижимости" прогнозируют медленный рост цен до конца года, поскольку спрос на рынке хоть и замедлился, но отмечается до сих пор. Кроме того, покупатели стремятся приобрести жильё из-за вероятного роста ключевой ставки ЦБ.

— Играют свою роль и крупные девелоперы, накопившие за год значительный финансовый резерв. Они будут стимулировать спрос при помощи различных маркетинговых инструментов. Традиционно в декабре мы ожидаем скидки и различные акции от застройщиков, — рассказал руководитель аналитического центра компании "ИНКОМ недвижимость" Дмитрий Таганов.

В декабре ожидается снижение количества сделок на вторичном рынке. При умеренной активности покупателей предложение постепенно увеличится. Тогда цены немного снизятся. Такой прогноз сделал директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ недвижимости" Сергей Шлома.

Покупать квартиру в декабре или подождать до января

Марина Лашкевич считает, что если цель покупателя — недорогие и популярные объекты (однокомнатные квартиры в бюджетном сегменте), то определённо лучше покупать сейчас. В декабре можно просто не успеть быть первым. Продать квартиру можно и не за десять дней, а буквально за один-два, если она имеет рыночную цену, юридическую чистоту и хорошую локацию. К тому же в ноябре ряд девелоперов, если речь идёт о новостройках, уже объявили приличные скидки.

— А вот если покупатель рассматривает нишевые истории (элитные объекты, специфические локации, многокомнатные квартиры), то ситуация двоякая. С одной стороны, спрос на них в январе снизится и это даст манёвр для переговоров о цене. С другой стороны — выбранный объект может просто купить другой человек, — добавила Марина Лашкевич.

За последние полтора года цены на недвижимость в России выросли в среднем в пределах 30%. Это огромный скачок, спровоцированный пандемией, которого никто не мог предугадать. Ситуация нетипичная для рынка, предпосылок к ней не было. Сейчас можно наблюдать рост цен абсолютно во всех сегментах. Это инфляция, спровоцированная "коронакризисом". Значительно выросли цены на стройматериалы и подорожала рабочая сила.

— В такой ситуации я бы не ждал резкого снижения цен на недвижимость в ближайшей перспективе. Максимум, что возможно, это замедление темпов роста до уровня инфляции, так как рынок всё же перегрет и платёжеспособность населения постепенно сокращается. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли сейчас покупать жильё, скорее да, чем нет. В ближайшее время оно не будет дешевле, а будет только дорожать. Возможно, в перспективе двух-трёх лет мы увидим падение цен в пределах 5–10%, если удастся окончательно стабилизировать ситуацию с пандемией, восстановить экономику. Но сейчас это сложно спрогнозировать точно, — считает руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

По его мнению, предновогодние скидки в сегменте недвижимости — спорный вопрос. Экономист не уверен, что в этом году покупатель получит какую-то значительную выгоду. В основном застройщики сейчас предлагают программы субсидирования ипотеки на первый год, когда можно взять кредит на время даже под 0%. Но при этом реальных денежных скидок на объект практически никто не делает. Если раньше реально было получить скидку в размере 5–8%, то сейчас максимум 1–2%. И то на определённых условиях. Сергей Григорян считает, что к Новому году ситуация не изменится.

Дмитрий Таганов отметил, что в декабре хорошее время для покупки тому, кому квартира нужна для личного проживания. Если говорить об инвестициях в недвижимость, то сейчас не лучшее время.

Авторы Нина Важдаева