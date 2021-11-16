С 1 января появятся новые штрафы: Сколько они составят и как избежать проблем с законом В ближайшие месяцы вырастут штрафы. Одни поправки в законы уже приняты, другие планируется принять до конца года. Кому грозят штрафы и сколько они составят? 15 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Со следующего года вырастут штрафы для водителей. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях ужесточаются наказания за ряд нарушений, которые совершаются вторично. Среди них можно выделить повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой, за что планируется наказывать штрафом на 5000 рублей и лишением прав на три месяца вместо 500 рублей штрафа.

— За повторное управление автомобилем без прав штраф составит 20–30 тысяч рублей или 40–60 часов обязательных работ против штрафа в 5000 — 15 000 рублей на текущий момент. Езда в нетрезвом виде с ребёнком в салоне грозит лишением прав на три года и штрафом в 50 тысяч рублей, тогда как сейчас наказание ограничено штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком до двух лет, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его словам, повышается также штраф за превышение скорости на 60–80 км/час. Если сейчас помимо лишения прав на полгода штраф составит 2000–2500 рублей, то со следующего года его размер дойдёт до 5000. Также важным будет изменение относительно неоднократного отказа остановить машину по требованию полиции. Если сейчас штраф составляет 500–800 рублей, то скоро наказание вырастет до 40 000 рублей штрафа и полутора лет лишения прав.

Павел Уткин обратил внимание, что эти изменения уже были обнародованы, но фактически в КоАП не внесены. Предполагается, что они могут вступить в силу после 1 января, но более точная информация появится ближе к концу года.

Среди тех норм, которые уже фактически будут приняты с 1 января, — ужесточение контроля за подачей сведений на выплату пособий. Отчётность работодателей будут проверять тщательнее, а за подачу недостоверных сведений положен штраф.

— С 1 января вступят в силу поправки в основной закон о социальном страховании № 255-ФЗ. Они обещают новые штрафы за неподачу или нарушение сроков подачи сведений о сотрудниках организации в ФСС — 200 рублей за каждый несданный документ. За несвоевременную подачу сведений для назначения и выплаты пособия напрямую из ФСС штраф составит 5000 рублей, — рассказал председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" Андрей Андреев.

По его словам, если при подаче сведений были допущены ошибки и имела место переплата пособий работнику, то придётся заплатить больший штраф. Система начисления штрафов будет вестись по следующей схеме: 20% от суммы переплаты, но не более 5000 рублей и не меньше 1000 рублей.

— Также Минфин разработал систему поправок в КоАП, которые со следующего года заставят предпринимателей отчитываться по прослеживаемым товарам. В список попали холодильники, погрузчики, бульдозеры и иная дорожная техника, стиральные машины, мониторы, проекторы и приёмники телевизионного сигнала, транспортные средства промышленного назначения, детские коляски и детские автомобильные сиденья. Список принимается постановлением правительства, а потому, вероятно, может быть дополнен, — отметил Андрей Андреев.

Адвокат пояснил, что даже если предприниматель закупил холодильник в офис для корпоративного пользования, информация всё равно должна быть оперативно передана с помощью системы ЭДО (электронного документооборота). Штраф в данной ситуации составит 1000 рублей за каждый неподанный документ.

— Из абсолютно новых статей в КоАП можно назвать ст. 15.12.1, которая вступает в силу с 1 декабря. По ней устанавливается ответственность за непредоставление сведений или нарушение порядка и сроков предоставления сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров. Для виновных установлена ответственность — это предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 10 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Олег Черкасов.

Он пояснил также, что уже с 1 декабря 2021 года устанавливается ответственность за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без средств идентификации. Если в действиях производителя или продавца не будет признаков уголовно наказуемого деяния, то им грозит административный штраф. Для должностных лиц он составит от 5000 до 10 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 с конфискацией предметов административного правонарушения.

Авторы Нина Важдаева